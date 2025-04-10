Sinop’ta "Orman Yangınları ile Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Sinop’u etkileyebilecek herhangi bir orman yangını afeti karşısında etkin ve hızlı müdahale edebilmek için alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca, kurumların hazırlık durumu ve ekipman yeterliliği, riskli bölgelerin belirlenmesi ve erken uyarı sistemleri, denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırılması, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, acil durum müdahale planları ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri katıldı.