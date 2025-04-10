Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında, Muğla’da çelenk sunma programı düzenlendi.
Menteşe ilçesinde bulunan Atatürk Büstü önünde gerçekleştirilen tören kapsamında, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma programının ardından, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi araçlar siren eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi. Araç konvoyu, Muğla kent merkezinde halkın ilgisiyle karşılandı.
Kaynak: İHA