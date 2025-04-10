Artvin’in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yıldırım düştü. Meşecik köyünde boş bir araziye düşen yıldırımın o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Artvin genelinde etkili olan yağmur, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte Yusufeli ilçesine bağlı Meşecik köyünde boş bir araziye yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım çevrede paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yıldırımın düşme anı ve sonrasında oluşan parlama net bir şekilde görülebiliyor. Görüntüler sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü.