Görev süresinin ilk yılında Nilüfer ilçesinde hayata geçirilen ve geçecek projeleri paylaşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hedeflerinin Nilüfer’i daha farklı kılacak hizmetleri artırmak olduğunu söyledi.

Gastro Sanayi’de düzenlenen Nilüfer Belediyesi’nin yıllık değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, hedeflerinin ortak akılla kenti yönetmek olduğunu söyledi. ’Herkesin sesine kulak verdiğimiz, hepimizin Nilüfer’in olsun istedik’ diyen Başkan Şadi Özdemir, "Doğaya ve geleceğe saygılı, dayanışmayı önemseyen, katılımcılığın arttığı bir yapı kurmaya özen gösterdik. 3 mahalleye yeni pazar alanı kazandırıyoruz. Çamlıca Kapalı Pazar Alanı’nı açtık. Kültür, Balat ve Ataevler mahallelerinde yeni pazar alanlarının tamamlandı sayılır. Işıktepe, Üçevler, 30 Ağustos ve 29 Ekim mahallelerinde de 4 adet yeni tip taksi durakları yaptık. İhsaniye Mahallesi’nde ise yeni çarşı projeleri var" dedi.

"Deprem Parkı projeleri tamamlandı"

Bursa’nın ve Nilüfer’in bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Depreme hazırlık kadar deprem sonrasına da hazırlık yapmak şart. Bu durumu aşmak için de deprem parkları ve deprem lojistik parkları yapmak istiyoruz. Konak ve Altınşehir mahallelerinde deprem parkları projelerimizi tamamladık. Yakında bunların ihaleleri yapılacak. Sonrasında bu projeleri çoğaltmak istiyoruz. İsteğimiz, her mahallede bir deprem parkı olması" diye konuştu.

"Nilüfer Her Yerde, uygulaması yaygınlaşıyor"

Vatandaşlarla olan diyalogu güçlendirmeyi ve katılımlarını artırmayı istediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Her Yerde" mobil uygulaması ile belediye hizmetlerine ulaşımın kolaylaştığına değindi. Uygulamanın daha da aktifleştiğini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, "Ödeme, bağış gibi işlemleri bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Nilüfer Kent Konseyi Mahalle Komiteleri seçimlerinde Türkiye’de bir ilke imza atarak dijital ortamda seçim yaptık. Bir yılda bu uygulamamızı 18 bin 253 kişi daha indirdi. Bunun daha da yaygınlaşması lazım" ifadelerini kullandı.

"Nilüfer’de tarımsal kalkınma için çalışıyoruz"

Tarımın en büyük öncelikleri arasında olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu konuda şunları söyledi;

"Nilüfer’de tarımı yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun için ilk olarak tarım alanlarını korumak istedik ve tarım alanlarında yapılan kaçak yapılarla mücadeleye ağırlık verdik. Bir yılda 64 yıkım yaptık. Tarımın yeniden canlanması ve üretimin artması için onlarında da kazanç elde etmesi gerekiyor. Bu nedenle kooperatifleşme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca belediyemize ait tarım alanlarında NİLKOOP aracılığıyla örnek üretim denemeleri yapıyoruz. Ahududu, lavanta gibi birçok ürünü çiftçilerimize örnek olmak amacıyla üretiyoruz. Mahallelerimizde birçok ürün yetişiyor. Biz de bunun için Nilüfer’in ürün haritasını çıkardık. Bunu muhtarlıklara asacağız ve web sitemizde paylaşacağız. Ayrıca, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarımızda toprak, bitki ve su analizleri yapıyoruz ve bunların sonuçlarını da web sitemizde paylaşıyoruz."

Bölge halkının ürettiği ürünleri işlemeleri için de çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, bu projelerden bir tanesinin Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi olduğunu söyledi. Soğuk hava deposu ve zeytinyağı sıkma tesisi projelerini de hayata geçirmek istediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, kooperatifçiliği de desteklerini belirterek, "Bu amaçla bütün tarafların katılımı ile 3 gün süren bir çalıştay yaptık. Çalıştay raporunu hazırlıyoruz. Bu rapor, bu konudaki stratejimizi de belirleyecek" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, hem tarım hem de turizm gelirleri ile kırsal mahallelerdeki hayatı sürdürülebilir kılmak istediklerini söyleyerek, bu kapsamda Ayvaköy Mahallesi’nde başlayan Örnek Köy Projesi’nin Fadıllı, Akçalar gibi mahallelerde devam edeceğini söyledi.

"Nilüfer Doğasına sahip çıkıyor"

Doğanın sesinin yansıdığı bir Nilüfer için çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, bu kapsamda Balat, Işıktepe, Ahmet Yesevi, Demirci, 23 Nisan, Gümüştepe ve Kültür mahallelerinde 7 parkın yapımını tamamladıklarını söyledi. 23 Nisan Mahallesi’nde bulunan 26 bin metrekarelik parkın açılışını 25 Nisan’da yapacaklarını açıklayan Başkan Şadi Özdemir, 5 yeni parkın daha ihalesini yaptıklarının bilgisini verdi. Temiz ve çevreci bir Nilüfer için güneş enerjisi santrali (GES) uygulamalarını artırdıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Çevreci bir bakış açısı benimsiyoruz. Bu doğrultuda 5 noktada daha panel kurarak GES sayımızı 7’ye çıkardık. Temiz enerji için bu tarz yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

"Kreş yatırımları sürüyor"

Kadınların özgürlüğü ve geleceğin sesi olarak gördükleri kreşler konusunda duyarlı olduklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Kadınların sosyal ve iş hayatlarında daha rahat bir şekilde yer alabilmeleri için çocuk bakımının sağlanması gerekiyor. Biz de bu doğrultuda kreş ve gündüz bakımevlerimizin sayısını artırıyoruz. 2 kreşimiz vardı. 3 Şubat’ta da 3’üncü kreşimiz olan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni devreye aldık. Minareliçavuş Mahallesi’nde 4’üncü kreşimizin temelini attık. Balkan ve Dumlupınar mahallelerinde yapılacak iki kreşimizin de temellerini yakında atacağız. Hedefimiz bu üç kreşimizi de yeni eğitim - öğretim dönemine yetiştirmek" diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, "Çocuk Çalıştayı" ve "Sokaklar Dönüşüyor" projelerini de bu dönemde hayata geçirdiklerinin bilgisini verdi.

"Nilüfer dijital dünyaya hazır"

Dijitalleşme konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, kodlama atölyeleri düzenlediklerini, "Dijital Sohbetler" yaptıklarını, Türkiye’de ilk Yapay Zeka Bürosu’nu kuran ilçe belediyesi olduklarını söyledi. Nilüfer’de internet erişimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Şadi Özdemir, "Şu anda bazı park ve mekanlarımızda ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. Üç Fidan Gençlik Parkı ve Görükle Spor Parkı’nda bu hizmeti devreye aldık. Ayrıca, 14 kırsal mahallemizde 6 kütüphanemizde de ücretsiz internet hizmeti sağlıyoruz" dedi.

İki yeni yurt müjdesi

Nilüfer Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmet ve projelerinden de bahseden Başkan Şadi Özdemir, 2 yeni yurt müjdesi verdi. Nilüfer Belediyesi’nin 78 kişilik kız öğrenci yurdunun bulunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Yüzüncüyıl Mahallesi’nde 155 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt için temel atma aşmasına geldik. Ayrıca, 482 öğrenci kapasiteli bir yurdu hayırsever desteğiyle yapmak için anlaşma aşamasına geldik" diye konuştu.

Geride kalan dönemde en önemsedikleri projelerden birinin de Bursa Kanserle Mücadele Derneği Moral Evi olduğuna değinen Başkan Şadi Özdemir, "Burası, kanser hastalığına yakalanmış çocuklarımızın ve onların ailelerinin gelip vakit geçirdiği, psikolog ve diyetisyen gibi uzmanlardan destek aldıkları kıymetli bir alan oldu" şeklinde konuştu.

NİLBEL Kafelerin sayısı artıyor

Vatandaşların uygun fiyata kaliteli hizmet alabilmeleri için Görükle ve Ahmet Yesevi mahallelerinde 2 NİLBEL Kafe açtıklarını hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, 29 Ekim Mahallesi ve Nilüfer Pancar Deposu’nda da iki yeni kafeyi yakında hizmete açacaklarını söyledi. Bunun yanı sıra Görükle Mahallesi’nde Nilüfer Kent Lokantası açtıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Özellikle öğrencilerimizin sağlıklı gıdaya ulaşması açısından bu yatırımı önemsiyoruz. Bu nedenle bu lokantaların ilkini öğrenci yoğun bir bölgede açtık. Bugüne kadar orada 43 bin 750 öğün yemek verdik. Burada ayrıca ’askıda bağış’ kampanyası başlattık. Bu da çok talep görüyor. Bugüne kadar 10 bin 549 yemek bağışlandı" dedi.

Başkan Şadi Özdemir Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü’nde 2 ayrı noktada kurulan çorba dağıtım noktasında da 31 bin 250 kap çorba dağıtıldığının söyledi. Nilüfer’in engelliler açısında da kıymetli bir bölge olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu konuda birçok çalışma yaptıklarını ifade etti. Engellilere yönelik "İş Koçu Destekli İstihdam Projesi"ni başlattıklarını kaydeden Başkan Şadi Özdemir, bugüne kadar 5 kişinin iş sahibi olduğunu ifade etti.

Başkan Şadi Özdemir, 7 Nisan itibariyle evde sağlık hizmetleri vermeye de başladıklarını açıkladı. 2024-2029 Stratejik Planı’nı hazırlarken katılımcılık anlayışıyla güzel işlere imza atıldığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "64 mahallemizden vatandaşlarımızın, gençlerimizin ve kadınların düşüncelerini alarak stratejimizi belirledik" diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, sunumunda kültür, sanat, spor alanında yapılan faaliyetleri de anlattı.