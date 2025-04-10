Samsun’un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndaki etkinlikler, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam törene polis memurları, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Türk Polis Teşkilatı’nın halkın sevgisini ve güvenini kazandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu gün, asil Türk milletinin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik Cumhuriyet’in teminatı olan Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Şanla, şerefle yazdığı 179 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 180. yılına girerken yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, dünyada da saygın bir yer edinmenin haklı gururunu taşımaktadır."

Tören konuşmanın ardından sona erdi.