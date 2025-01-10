Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Doğal Yaşam Merkezi’nde 2024 yılı içerisinde 237 bin 250 kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, yeni sosyal yaşam alanlarını ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. Canik Doğal Yaşam Merkezi’nin doğaseverlerin, ailelerin ve sporseverlerin durak noktası olmaya devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, 2024 yılında Canik Doğal Yaşam Merkezi’ni 237 bin 250 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. Oyun alanları, dinlenme, yürüyüş ve spor alanlarıyla donattıkları Canik Doğal Yaşam Merkezi’nde vatandaşları ağırlamayı sürdürdüklerini açıklayan Sandıkçı, "Canik Doğal Yaşam Merkezimiz yeşil dokusuyla ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor" dedi.

İlgiyle ziyaret ediliyor

Canik Doğal Yaşam Merkezi’ni vatandaşların yoğun ilgiyle ziyaret etmeye devam ettiğini anlatan Sandıkçı, "9.2 hektar alan büyüklüğündeki Canik Doğal Yaşam Merkezimiz, ağaçlar içerisindeki yeşil dokusuyla vatandaşlarımızı karşılıyor. Vatandaşlarımız, Canik Doğal Yaşam Merkezimizde doğa ile içi içe vakit geçirme imkânı buluyor. Doğal yapıya uygun bir şekilde oluşturduğumuz yürüyüş yolu ve spor alanlarımız Canik Doğal Yaşam Merkezimizi, doğa ve spor tutkunlarının durak noktası haline getirdi. Çocuklarımızın dilediğince vakit geçirebildiği oyun alanlarının da yer aldığı Canik Doğal Yaşam Merkezimizde, 2024 yılı içerisinde 237.250 vatandaşımızı ağırladık. Canik’imizden, çevre il ve ilçelerimizden vatandaşlarımız, Canik Doğal Yaşam Merkezimizi ilgiyle ziyaret etmeye devam ediyor. Aydınlatma çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdiğimiz Canik Doğal Yaşam Merkezimiz, ilçemizi cazibe merkezi haline getiren projelerimiz arasında önemli bir rol üstlenirken, ilçemizin değişen çehresine değer katıyor" diye konuştu.