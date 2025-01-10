Tarsus'ta 5 bin marul fidesi toprakla buluşturuldu

Tarsus'ta 5 bin marul fidesi toprakla buluşturuldu. Tarsus Belediyesi, Tarsus Slow Food Derneği ve Tarım Lisesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 5 bin marul fidesinin dikimi gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi tarımsal eğitim ve yerel üretimi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda hem gençlerin tarıma olan ilgisi artırılıyor, hem de sürdürülebilir tarım teşvik ediliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım lisesi öğrencileri, bu çerçevede Tarsus Belediyesi tarafından tahsis edilen tarım arazisinde düzenlenen etkinlikte, 5 bin marul fidesinin dikimini gerçekleştirdi.



Uygulama dersleri belediyenin tahsis ettiği arazide gerçekleştiriliyor

Tarım Teknolojileri Tarla Bitkileri Öğretmeni Raziye Bayık, öğrencilerin 9. ve 10. sınıf uygulama derslerini, Slow Food Derneği ve Tarsus Belediyesi ile yaptıkları protokol çerçevesinde belediyenin tahsis ettiği arazide gerçekleştirdiklerini söyledi. Bayık, "Bugün öğrencilerimizle birlikte marul dikme etkinliği yaptık. Yaklaşık 5 bin marul fidesi ile anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Ali Boltaç'a tarım lisesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Kapsamlı şekilde uygulamalı eğitim alındığını ifade eden lisesi öğrencisi Bensu Çevik ise okulda gördükleri teorik dersleri arazide uygulamaya geldiklerini belirterek, "Marul dikmeyi öğreniyoruz. Aynı zamanda sulamayı ve damlama sistemi döşemeyi de öğrendik. Tarım bizim için çok önemli. Tarıma değer verirsek gelecek nesillere de katkıda bulunuruz" diye konuştu.