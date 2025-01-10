Samsun’un Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi(PAYMER), gezici mağazasını kırsal mahallelerde vatandaşların ayağına götürüyor.

PAYMER gezici mağazası bu hafta Sarıtaş Mahallesi’ne konuşlandı. Hayırsever vatandaşların, Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı PAYMER’e bağışladığı giyim, ev eşyası, oyuncak ve kırtasiye gibi malzemelerin yer aldığı mağaza, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Mahalle sakinleri, stantlarda yer alan malzemelerden kendilerine uygun olanları seçerek ihtiyaçlarını karşıladılar. Mağazanın minik ziyaretçileri, en çok kıyafet ve ayakkabı reyonlarına ilgi gösterdi. Minikler, farklı renk ve çeşitten birçok giyim eşyasından kendilerine uygun olanları seçtiler.

“Alan el de veren el de görmüyor”

Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, Sarıtaş Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in selamını ileten Yıldız, uygulamanın dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek “Hayırsever vatandaşlarımızın desteklerini bütün kırsal mahallelerimizi dolaşarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunlar Paylaşım Merkezimizde temizleniyor, yıkanıyor, ütüleniyor ve tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Bu uygulamayı bir halk hizmeti olarak görüyoruz. Alan el de, veren el de görmüyor. Doğrusu da budur. Bu ülke, bu şekilde kalkınacak. Ben kullanmadığım eşyamı size, siz kullanmadığınızı bana vereceksiniz ve ülkemize bir şekilde faydamız olacak. Paylaştığımız, dayanıştığımız ve bir arada durduğumuz sürece ülkemizi en üst seviyeye getireceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Bizi çok mutlu etti”

Mahalle sakinleri, gezici mağaza uygulamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek “Hayat şartları dolayısıyla maalesef alım gücümüz düştü. Bütçemiz, mutfak masraflarına yetmiyor. Giysi ve temel eşyalarımızı alırken, çok sıkıntı çekiyoruz. Gezici mağazanın mahallemize gelmesi, bizi çok mutlu etti. Çocuklarımızın oyuncağını, kırtasiye malzemelerini ve giyim ihtiyacını mağazadan karşıladık. Her yaşa ve bedene göre kazak, gömlek, çorap, ayakkabı bulunuyor. Ev eşyası da mağazada yer alıyor. Desteğinden dolayı, Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel’e teşekkür ederiz” diye konuştular.