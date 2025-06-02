Ömrünü, Manisa’yı ağaçlandırmaya adayan ve binlerce fidanı toprakla buluşturan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anısına düzenlenen "Manisa Tarzanı Çevre Günleri" kapsamında Ortaköy Mesire Alanı’nda Tarzan ve Çevre Karavan Çadır Kampı gerçekleştirildi.

"Manisa Tarzanı Çevre Günleri" etkinliklerinin son gününde doğaseverler Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirilen ‘Tarzan ve Çevre Karavan Çadır Kampı’nda buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi’nin yanı sıra Manisa Kamp Karavan Derneği ve Spilos Dağcılık Trekking Kulübünün katkılarıyla düzenlenen kampa 150 kişi katıldı. Etkinliklerde, kamp alanında geri dönüşüm malzemelerinden uçurtmalar yapılıp uçuruldu, drama ve kuş yuvası boyama atölyelerinin yanı sıra kamp ateşi yakıldı ve şarkılar söylendi. Etkinlikler ve samimi atmosfer, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Etkinliğin ikinci gününde ise Spilos Dağcılık Trekking Kulübü önderliğinde doğa yürüyüşü yapıldı. Doğaseverler böylesine güzel bir etkinlikten dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.