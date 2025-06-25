Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü eşsiz manzarası ve doğal yaşam ortamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğu Anadolu’nun kalbinde yer alan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliği ve etkileyici manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında bulunan 2 bin 250 rakımlı doğa harikası Nemrut Krater Gölü, yaz aylarının gelişiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Her gün yüzlerce doğaseverin ziyaret ettiği Nemrut, endemik bitki türleri, vahşi yaşamı ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan bu eşsiz kaldera, bölgedeki ayılar ve zengin flora çeşitliliğiyle ekosistem açısından da dikkat çekiyor.

Yeşille mavinin kucaklaştığı göl çevresi, hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline gelirken, fotoğraf tutkunları için de doğal bir açık hava stüdyosuna dönüşmüş durumda. Avrupa Birliği destekli Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet" ödülüne layık görülen Nemrut, tur rehberlerinin de uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığı Nemrut Kalderası, Bitlis turizmi için yükselen bir değer olmaya devam ediyor.