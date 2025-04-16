DÜZCE(İHA) – Sağlık Bakanlığının normal doğum eylem planı kapsamında Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde anne ve anne adaylarına yönelik ‘Doğal Olan Normal Doğum’ farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde farkındalık eğitimleri sürüyor. Normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarının düşürmek ve anne-bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Gebe Okulu Koordinatör Ebesi Nagehan Topaloğlu tarafından farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, normal doğumun önemi ve bebek açısından faydaları, anne sütü, gebelikte beslenme, yeni doğan taramaları ve yeni doğan bakımı gibi konularda anne ve anne adaylarına bilgilendirme yapılıp, broşür dağıtıldı.