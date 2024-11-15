17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Yeni doğan Uzmanı Doç. Dr. Halil Değirmencioğlu, erken doğan bebeklerin ve ailelerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu bebeklerin yaşama tutunma mücadelelerine destek olmak amacıyla her yıl 17 Kasım’ın Dünya Prematüre Günü olarak kutlandığını söyledi.

Prematüre doğumun, dünya genelinde her 10 bebekten 1’ini etkileyen ve yenidoğan ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olan kritik bir sağlık sorunu olduğunu aktaran Değirmencioğlu; “ Dünya Prematüre Günü, 2008 yılında European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) öncülüğünde başlatılmış ve 17 Kasım, prematüre bir bebeğin doğum günü onuruna seçilmiştir. Günümüzde bu anlamlı günün simgesi olan mor renk, prematüre bebeklerin yaşama olan bağlılıklarını, kırılgan ama bir o kadar da güçlü doğalarını temsil etmektedir.” dedi.

"Minik kahramanlar için umut dolu bir gelecek inşa edebiliriz.”

Değirmencioğlu; “Onların hayata erken ve zorlu bir başlangıç yapmaları, tıbbi desteğin yanı sıra aile sevgisi ve sabrını da gerektirir. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları, bu bebeklerin sağlıklı bir şekilde yaşama tutunmasında hayati bir rol oynar. Dünya Prematüre Günü, sadece prematüre doğumların önlenebilir nedenlerine dikkat çekmekle kalmaz, aynı zamanda bu bebeklerin bakım kalitesini artırmak, aileleri desteklemek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için bir çağrıdır. Hep birlikte bu minik kahramanlar için daha sağlıklı ve umut dolu bir gelecek inşa edebiliriz. Tüm prematüre bebeklerimize, onların güçlü ailelerine ve onları hayata bağlayan sağlık ekiplerine sonsuz teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.’’ İfadelerine yer verdi.