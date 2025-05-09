Niğde Belediyesi; Hıdırlık Mezarlığı’na inşa edilecek yeni proje ile 791 metrekarelik taziye evi, 400 kişilik camii, 310 metrekarelik cenaze namazgahı ve 1200 metrekarelik oturma alanı inşa edilecek.

’Niğde’ye yakışır bir projeyle daha karşınızdayız’ ifadeleriyle duyurulan proje çerçevesinde; 791 metrekarelik taziye evi, 400 kişilik camii, 310 metrekarelik cenaze namazgahı ve 1200 metrekarelik oturma alanı inşa edilecek. Ayrıca, projede kadın ve erkekler için ayrı taziye salonları da yer alacak. Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Hıdırlık Mezarlığı’nda hayata geçirilecek bu projenin, vatandaşların cenaze işlemlerini daha rahat ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla tasarlandığını ifade edildi.

Modern ve işlevsel yapısıyla dikkat çeken projenin, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığı belirtilirken projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağı duyuruldu.