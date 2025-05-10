Niğde Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tiyatro ekibinin hazırladığı yeni gösteri ’Sade Komedi’, tiyatro severlere unutulmaz bir akşam vaat ediyor. Tek perdelik bu özel oyun, 11 Mayıs Pazar günü saat 19.30’da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Ertuğrul Aslan’ın üstlendiği ’Sade Komedi’, beş farklı skeçten oluşuyor. Her skeç, izleyiciyi gündelik hayatın içinde sıkça karşılaştığı olaylara farklı bir gözle bakmaya davet ediyor. Mizahın diliyle toplumsal davranışlar, insan ilişkileri ve alışkanlıklar eleştirel bir bakışla sahneye taşınıyor. Oyunun temposu yüksek, dili sade ve samimi. Seyirciyi sadece güldürmekle kalmıyor, aynı zamanda düşündüren ve kendini sorgulatan bir yapıya da sahip. Niğde Belediyesi, etkinliğin herkes tarafından ulaşılabilir olması için bilet fiyatlarını uygun seviyede tuttu. Yetişkin biletleri 50 TL, öğrenci biletleri ise 30 TL olarak belirlendi. Bilet satışları, belediyeye ait kultursanat.nigde.bel.tr adresinden online olarak yapılıyor.

Başkan Özdemir: "Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tiyatro gösterisiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Niğde Belediyesi olarak yalnızca altyapı, ulaşım ya da çevre düzenlemesi değil, kültür ve sanat alanında da kentimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Tiyatro hem eğitici hem de birleştirici gücüyle toplumumuz için çok kıymetli bir sanat dalı. Şehir Tiyatromuzun sahneleyeceği ‘Sade Komedi’ oyunu da bu anlamda hem kaliteli vakit geçirmek isteyen hem de yerel tiyatroyu desteklemek isteyen hemşerilerimiz için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Tüm halkımızı 11 Mayıs akşamı bu güzel etkinliğe davet ediyorum." dedi.