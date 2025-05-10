Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) bünyesinde yürütülen ’Hayata Gülümse: MS (Multiple Skleroz) Hastalığında Farkındalık Projesi’ ile Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi.

MS hastalığına ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlayan proje kapsamında, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hazırladığı farkındalık klibi ile proje; 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.30’da NÖHÜ Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek lansman ile kamuoyuyla paylaşılacak. Klipte ulusal müzik sektöründe yer alan Aydilge, Doğuş, Aşkın Nur Yengi, Özgün, Sinan Özen, Fundyy, Ömür Gedik, Dr. Murat Topoğlu, Nadide Sultan, Gülşah Tanrıöver gibi sanatçılar MS hastalığına ilişkin farkındalık adına mesajlar verdi. Proje çerçevesinde hazırlanan müzik klibinde, sözü ve müziği sanatçı akademisyen ve proje yürütücüsü Gülşah Tanrıöver’e ait farkındalık şarkısı, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Korosu tarafından seslendirildi. Şarkının klip yönetmenliğini Ahmet Ulvar Tanrıöver gerçekleştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; ulusal düzeyde MS hastalığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlaması bakımından bir ilk olan ’Hayata Gülümse: MS (Multiple Skleroz) Hastalığında Farkındalık’ projesinin lansman programına toplumun her kesimini davet etti.