Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Soylu’nun yürütücüsü olduğu ’Çekirdeklerin Proton Radyoaktifliğinin Yeni Yaklaşımlar İle İncelenmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje kapsamında; güncel nükleer fizik çalışmalarının ilgi odağında yer alan proton radyoaktivitesi, hem teorik hem de hesaplamalı yöntemlerle ele alınacak. Projede, atom çekirdeklerinin yapısına dair yeni bilgiler elde edilerek nükleer fiziğin temel problemlerinden birine katkı sağlanması amaçlanıyor. Günümüzde hızlandırıcı tabanlı çoğu nükleer araştırma merkezinde deneyleri yapılarak, onlarca deneysel veri üretilen radyoaktivite üzerine yapılan araştırmaların atom çekirdeklerinin bilinmeyen ve henüz anlaşılamamış yapısına dair ışık tutmakta olduğunun altını çizen Prof. Dr. Soylu; dünyada radyoaktivite alanına dair geniş bir literatür bulunsa da proton ve özellikle de ikili proton radyoaktivitesi üzerine yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu belirtti. Projede gerçekleştirilecek olan kuramsal çalışmalarla ve günümüzde yaygın olarak her alanda kullanılan farklı yapay zeka modelleriyle de analizinin yapılacağını anlatan Soylu; "Temel nükleer fizik problemlerinden biri olan proton radyoaktivitesinin bu proje ile geliştirilebilecek yeni yaklaşımlar ve makine öğrenimi ile analizinin nükleer yapıyı anlama konusunda hem ülkemizde hem de dünyadaki yapılan çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Rektör Uslu’dan Öğretim Üyesine Tebrik

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, projeyi yürüten akademisyeni ve proje ekibini tebrik ederek şu ifadelerde bulundu; "Üniversitemiz akademik personelinin TÜBİTAK tarafından desteklenen ve her geçen gün sayısı artan nitelikli projeler üretmesi bizleri gururlandırmaktadır. Bilimsel üretkenliği yüksek, ülkemizin öncelikli alanlarına katkı sunan çalışmalara ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir değer. Prof. Dr. Asım Soylu hocamızı ve proje ekibini bu önemli başarıdan dolayı kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Üniversite olarak bilimsel araştırmaları desteklemeye devam edeceğiz."

Proje ekibinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Koyuncu ve Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden Arş. Gör. Hasan Sansar da yer alıyor.