Muğla’nın Ortaca ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında minikler, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle birlikte yaya önceliğine dikkat çekti.
Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; trafik ekipmanları (epilektör led ışık, alkolmetre, şerit metre, yaka kamerası vb.) tanıtıldı. Motosiklet sürücülerine kask dağıtımı yapıldı. Ziyaretçilere el broşürü, tişört, şapka, boyama kitabı gibi hediyeler verildi. Öğrencilerle birlikte uygulamalı yaya geçidi eğitimi gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA