Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) 12-13 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenleyeceği ’Kadraj İletişim Günleri Söyleşileri’ ile iletişim dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

NÖHÜ Kadraj İletişim Günleri; iletişim dünyasının önemli isimleriyle buluşmak ve öğrenci projelerini desteklemek amacıyla dopdolu bir programla katılımcılarını ağırlayacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte medya sektörünün önemli isimleri genç iletişimcilerle buluşacak. Söyleşilerin ardından, ’Baletler Köyü’ adlı film gösterimi ile gün sona erecek. Kadraj İletişim Günleri kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. ’Öğrencilerin Kadrajından’ başlığıyla gerçekleşecek etkinliklerde; köşe yazısı, afiş, fotoğraf, podcast ve Reels/Shorts kategorilerinde yarışmalar yapılacak.

Genç iletişimcilerin becerilerini sergileyeceği bu yarışmaların arından seçici kurulun belirlediği isimler düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.