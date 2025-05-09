DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen ‘Bir Eğitim Yolculuğu’ temasıyla düzenlenen Çilimli Eğitim Festivali (ÇEFES), yoğun katılım ve renkli görüntülere sahne oldu.

Çilimli Kaymakamlığı ve Çilimli Belediye Başkanlığı’nın destekleriyle, Çilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine; Vali Selçuk Aslan, Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Selçuk Aslan, festivalde yaptığı konuşmada "İyi eğitim konusunda okullarımızda yürütmekte olduğumuz eğitim faaliyetlerinin içeriğinin dolu olması, iyi bir müfredat şeklinde uygulanıyor olmasının yanında okullar dışında gerek velilerimiz eliyle şehirlerimizin tüm paydaşlarının katkı ve desteğiyle şehirlerin tamamını bir eğitim yuvasına çevirerek hayatın her anında evlatlarımızın birer tecrübe edinmesi konusunda yapılan faaliyetlerin hepsi çok kıymetli. Bugün bu kıymetli faaliyetlerin biri Çilimli Eğitim Festivalini gerçekleştiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız "ÇEFES 2025 ilçemizde eğitim adına anlamlı ve heyecan dolu bir gün yaşadık. Eğitime ve gençliğe destek vermekten onur duyuyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her alanda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Festivalimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından ise protokol üyeleri hep birlikte festivalin açılışını yaptı. Programda öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri, müzik ve tiyatro performanslarıyla devam etti. Festival alanında yer alan sergi stantları, bilim köşeleri ve çeşitli atölye çalışmaları ise katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Çilimli Eğitim Festivali’nin, tüm öğrenci, öğretmen ve katılımcılar için faydalı, ilham verici ve anlamlı bir eğitim yolculuğu olması dilendi.