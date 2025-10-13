Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Sait Dağ, toplumda sıkça karşılaşılan mide ve bağırsak şikayetlerine dair en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Doç. Dr. Dağ, mide şikayetlerinin sadece basit bir hazımsızlık olmadığını, bazı durumlarda ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini vurguladı. Dr. Dağ, "Halk arasında yaygın olan ‘süt mide yanmasına iyi gelir’ inancı her zaman doğru değil. Bazı hastalarda şikayetleri daha da artırabiliyor" dedi.

Modern yaşam tarzının ve beslenme alışkanlıklarının sindirim sistemi üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Doç. Dr. Dağ, "Sürekli gaz ve şişkinlik hissi neyin belirtisi olabilir. Reflü hastaları nelere dikkat etmeli. Endoskopi ne zaman gerekli olur. Hangi mide şikayetleri ihmal edilmemeli. Kolonoskopi gerçekten korkulacak bir işlem mi" şeklinde konuştu.