Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya’da sahne alan ünlü sanatçı Alişan, sağanak yağmura rağmen sevenlerine unutulmaz bir konser verdi.

Kültür Yolu Festivali’nin son gününde Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda sahneye çıkan Alişan, kuvvetli yağışa rağmen alanı dolduran binlerce hayranıyla buluştu. Mikrofonun ıslanmaması için şemsiye ile konserini sürdüren ünlü şarkıcı, "Fark Atıyor", "Olay Bitmiştir", "Var Ya" gibi sevilen parçalarının yanı sıra Malatya yöresine ait türkülerle de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yağmura aldırış etmeyen kalabalık, konser boyunca Alişan’a hep bir ağızdan eşlik etti. Sağanak nedeniyle konserini erken sonlandırmak zorunda kalan sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada dinleyicilerine teşekkür etti.

Alişan, "Yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok ıslandınız, kimse hasta olmasın. Malatya’ya bir konser borcum var. Sizi çok seviyorum Malatya" diye konuştu.