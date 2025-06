Medical Point Hastanesi Diyetisyeni Zişan Sobacı, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaşarak özellikle mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları bulunanlar için kritik uyarılarda bulundu.

Kurban kesiminden hemen sonra etin tüketilmesinin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Sobacı, "Kesimden sonra etin dinlendirilmeden pişirilip yenmesi hem mide rahatsızlıklarına hem de sindirim zorluğuna neden olabilir. Etin en az 24 saat dinlendirilmesi, hem lezzet hem de sindirim kolaylığı açısından büyük önem taşır" dedi.

"Porsiyon kontrolüne dikkat"

Bayramda kırmızı et tüketiminin artmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Sobacı, "Kırmızı et, kaliteli bir protein kaynağıdır ancak aşırı tüketimi kalp-damar hastalıkları ve böbrek sorunlarına yol açabilir. Günde ortalama 120-150 gram pişmiş et tüketimi yeterlidir. Etin yanında mutlaka bol yeşillikli salatalar, haşlanmış sebzeler veya zeytinyağlı yemekler tercih edilmelidir. Bu, bağırsak sağlığını destekler ve doygunluk hissini artırır" ifadelerini kullandı.

"Günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin"

Bayramların vazgeçilmezi tatlılara ve su tüketimiyle ilgili konuşan Sobacı, "Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyve bazlı hafif alternatifler tercih edilmelidir. Özellikle diyabet hastaları şeker tüketiminde çok daha dikkatli olmalıdır. Günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Ayrıca hafif yürüyüşler, sindirime yardımcı olur ve bayram boyunca alınan kalorilerin dengelenmesine katkı sağlar" şeklinde konuştu.

Sağlıklı ve dengeli bir Kurban Bayramı geçirmek isteyenlere önerilerini sıralayan Diyetisyen Zişan Sobacı, "Bayram sofralarında keyifli anlar yaşarken, sağlığımızı da ihmal etmeyelim" diye konuştu.