Haliliye Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bayram süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına 662 personel ve tüm ekipmanlarıyla sahada görev alacak.

Temizlik işleri müdürlüğü 550 personel ve 987 araçlık filosuyla bayram boyunca sahada aktif olarak hizmet verecek. Müdürlük bünyesinde 53 çöp kamyonu, 15 arazöz, 10 traktör, 4 kepçe, 4 kamyon ve süpürge aracı görev alacak. Kurban kesim alanlarında hijyenin sağlanması amacıyla 80 adet kanca, el arabası, kürek, sıvı sabun ve çöp konteynerleri hazır hale getirildi. Zabıta müdürlüğü ise 72 personeliyle bayram boyunca hem kurban kesim yerlerinde hem de ilçe genelinde güvenliğin ve düzenin sağlanmasına katkı sunacak. Kesim alanlarında vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli tüm önlemler alınırken, bayram namazı sonrası toplam 8 ton kurban poşeti de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ayrıca kurban kesim alanlarında oluşabilecek kötü kokuların ve tıkanıklıkların önüne geçmek amacıyla mazgal temizlikleri de önceden yapıldı.

Haliliye Belediyesi, temizlik işleri ve zabıta müdürlükleri koordinasyonunda yürüttüğü bu çalışmaları bayram süresince de sürdürecek. Vatandaşlar, bayram boyunca karşılaşabilecekleri sorunları belediyenin iletişim merkezi üzerinden iletebileceği bildirildi.

Haliliye Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi adına tüm birimleriyle sahada olacak.