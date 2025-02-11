Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde ’Okuyorum Yazıyorum’ etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit Köyü İlkokulu’nda organize edilen programda özellikle birinci sınıf öğrencileri için ayrı bir önem taşıyordu. Minik öğrencilerin okumayı ve yazmayı öğrenerek ilk büyük başarılarını elde etmenin heyecanını yaşadığı bu özel gün, öğretmenlerin çabalarını ve öğrencilerin emeğini onurlandırmak amacıyla unutulmaz bir kutlamaya dönüştü.

Öğretmenler eşliğinde yapılan bu kutlama sırasında, minik öğrencilerin mutluluğuna tanıklık edenler de aynı heyecan ve coşkuya ortak oldu. Kutlama sırasında günün önemini simgelemek adına pasta kesilerek etkinliğe neşe katıldı. Bunun yanı sıra çeşitli eğlenceli aktiviteler ve oyunlar düzenlenerek çocukların hem öğrenim süreçlerinin önemi vurgulandı hem de güzel vakit geçirmeleri sağlandı.

Etkinlik ile çocukların eğitim yolculuğundaki bu önemli adımın kıymetini yaşatırken aynı zamanda okul, öğrenci dayanışmasının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.