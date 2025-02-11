Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık MYO ile Gemlik TSO arasında imzalanan işbirliği protokolüyle öğrenciler, hem öğrendiklerini pekiştirecek hem de staj görecek.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu ile Gemlik Asım Kocabıyık MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, bilgisayar programı bölümü öğlencileri staj ve iş yeri eğitimi için işverenlerle buluşacak. Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, "Önlisans öğrencileri, 14 hafta ile 28 hafta arasında değişebilen sürelerde İşyeri Eğitimleri ile Yaz döneminde 30 iş günü süresince staj eğitimlerini Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla çeşitli firmalarda sağlayabilecek. Oda olarak eğitime desteklerimiz her dönemde devam etmektedir. Daha önce lise ve dengi okullarda verdiğimiz desteklerimiz üniversite öğrencilerine sağlanan burs imkanının yanı sıra staj ve işyeri eğitimleri ile de devem edecek" dedi.