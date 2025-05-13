Mart 2025’te ihracat birim değer endeksi yüzde 1,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,3 artarken, dış ticaret haddi 87,7’e yükseldi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin Türkiye’nin dış ticaret endeksleri açıklandı. İhracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

Sektörel bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham maddelerde yüzde 2,2, imalat sanayinde yüzde 1,6 artış yaşanırken, yakıtlarda yüzde 15,4 düşüş oldu. İhracat miktar endeksi ise yüzde 1,5 artarken, gıda ve ham maddelerde düşüş, imalat sanayinde ise yüzde 2,0’lik artış kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,3 yükselirken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2, yakıtlarda yüzde 1,2 artış, ham maddelerde yüzde 4,3, imalat sanayinde yüzde 1,4 azalış görüldü. İthalat miktar endeksi yüzde 0,8 artarken, gıda ve yakıtlarda artış, ham maddelerde ise yüzde 7,3’lük düşüş yaşandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi yüzde 4,4 artarak 160,6’ya, ithalat miktar endeksi yüzde 2,8 artarak 131,6’ya ulaştı.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise ihracat yüzde 5,7, ithalat yüzde 4,0 artış gösterdi.

Dış ticaret haddi, 2024 Mart’taki 87,3 seviyesinden 0,4 puan artarak 87,7 oldu