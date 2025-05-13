Bayburt’ta trafik güvenliği alanında özveriyle çalışan trafik polisleri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Bayburt’ta trafik güvenliği alanında özveriyle çalışan emniyet personeli Vali Mustafa Eldivan tarafından başarı belgeleriyle ödüllendirildi.

Vali Eldivan, trafik düzeni ve vatandaşların güvenliği için üstün gayret gösteren personele teşekkür ederek, trafik güvenliğinin toplumun her kesimini ilgilendiren bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca trafik bilincinin artırılması yönündeki çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.