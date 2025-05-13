Karaman’da Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde şehrin 5 farklı noktasında halk oyunları gösterisi yapıldı.

Karaman’da 9-13 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri kapsamında şehrin 5 farklı noktasında halk oyunları gösterisi yapıldı. Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu öğrencileri tarafından Kirişçi Mahallesi’nde bulunan Türk Dil Parkı’nda bir anda müziğin çalmasıyla halk oyunları gösterisi başladı. Çevredeki vatandaşlar halk oyunu gösterisi yapan çocukları görünce onlara alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlar çok beğendikleri halk oyunları gösterilerini cep telefonlarıyla kaydetti.

"Vatandaşlar halk oyunları gösterisini görünce şaşırdılar"

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu Öğretmeni Fevzi Yıldız, "748’incisi düzenlenen Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri dahilinde Karaman’ın 5 farklı noktasında aynı anda ve aynı zamanda halk oyunları gösterileri yapıldı. Biz de okulumuz olarak Türk Dil Parkı’nda bu etkinliğe destek verdik. Vatandaşlar bir anda halk oyunları gösterisi ile karşılaşınca şaşırdılar. Halk oyunlarına başta yaşlılar olmak üzere birçok vatandaş çok güzel destek oldu" dedi.