Karaman'da polisin yaptığı uygulamalarda 43 sürücünün ehliyetine el konulurken, aranması bulunan ve yakalanan 11 kişiden 7'si tutuklandı. Ayrıca denetimlerde ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve bıçaklar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 08-17 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 4 bin 705 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanırken, 7 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise ehliyetsiz ve yetersiz ehliyetle araç kullanan 43 sürücüye, kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 26 sürücüye ve alkollü araç kullanan 4 sürücüye işlem yapıldı. Denetimlerde ise 99 araç trafikten men edildi. Yapılan asayiş ve narkotik uygulamalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 17 adet tabanca fişeği, 20 adet kesici ve delici alet, 73 gram bonzai, 6 gram bonzai hammaddesi, 19 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 367 adet sentetik hap, 350 içimlik A4 sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve uygulamaların gece gündüz aralıksız sürdürüleceği belirtildi.