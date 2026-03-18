Karaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Törenler sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Parkındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'Çanakkale Zaferi azmin mücadelesi olmuştur'

Törende konuşan Konya Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Hacı Vehbi Şahbaz, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihindeki stratejik önemine değindi. Albay Şahbaz, 'Çanakkale Zaferi, dönemin en zorlu şartları altında kazanılmış, emsali görülmemiş bir kahramanlık destanıdır. Bugün; Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi; dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerine Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, yüce Türk ulusunun kahramanlık ve fedakârlığının doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesi olmuştur. Çanakkale savaşları, Türk milletinin düşmanlarına vatan, bayrak sevgisinin ne demek olduğunu; genci, yaşlısı, kadını, erkeği ile vatan sevgisi etrafında nasıl birleştiğini gösterdiği yüce bir meydandır' dedi.

Buradaki törenin ardından il protokolü, Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına geçti. Saygı atışı ve okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Tören protokol üyelerinin şehit mezarlarını ziyareti ve karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törenlere, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü katıldı.