Denizli’de narkotik timlerinin takibi sonucunda yakalanan ve aranan otomobilde zulalanmış 5 parça halinde metamfetamin ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğüne bağlı timler kentte zehir tacirliği yapan 3 şahsın içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu. Şüpheli şahısların üzerinde ve narkotik madde arama köpeği ile araçta yapılan aramalarda direksiyon kutusu içerisine zulalanmış 5 parçadan oluşan 330 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.