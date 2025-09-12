Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından asayiş ve huzur denetimleri gerçekleştirildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gece geç saatlere kadar süren denetim yapıldı. Denetim çerçevesinde halkın yoğun olarak bulunduğu otogar çevresi, Cumhuriyet Meydanı ve alışveriş merkezleri çevresinde denetimler yapıldı. Denetimlerin ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla uygulamalarına kararlılıkla devam edecektir" denildi.