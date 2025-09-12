Hatay’ın İskenderun ilçesinde Şekere bölgesine inşa edilen köy evlerinde sona gelindi. Vali Mustafa Masatlı, modern mimarıyla inşa edilen köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan Hatay’da depremin izleri silinmeye devam ediyor. İskenderun ilçesi Şekere Mahallesi’nde yapımı devam 58 köy evinde çalışmalar hızla sürüyor. Vali Masatlı, inşasında sona gelinen Şekere köy evleri proje alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde değerlendiren Vali Masatlı, yetkililerden projeye dair detaylı bilgi aldı ve modern mimari ile yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edilen konutların, vatandaşlar için güvenli ve huzurlu yaşam alanları oluşturacağını vurguladı.