Eskişehir’de kitapçı esnafı olan Burak Öztoprak, son dönemlerde vatandaşların dijital ortamda popüler olan serilere talep gösterdiğini ve klasik eserlere ilginin azaldığını söyledi.

Dijital bağımlılığın artmasıyla birlikte kitap okuma oranlarının eskiye kıyasla azaldığı biliniyor. Sosyal medya trendleri okuma alışkanlıklarını da etkilerken, kitapçı esnafı Burak Öztoprak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilinenin aksine Eskişehir’de okuma oranının yüksek olduğunu söyleyen Öztoprak, vatandaşların dijital ortamda popüler olan serilere talep gösterdiğini ifade etti. Özellikle reklamı iyi olan kitapların daha fazla satıldığına dikkat çeken esnaf, klasik türlere ilginin azaldığını belirtti.

"İnternette ne popüler olursa o okunuyor ve talep görüyor"

Kitapçı esnafı Burak Öztoprak, "Eskişehir’de kitap okuma oranı çok iyi. Ancak, genel olarak bir popüler kültür okuması var yani. Eskilerden, gölgede kalmış ve bilinmeyen serileri merak eden yok. İnternette ne popüler olursa o okunuyor ve talep görüyor. Son dönemlerde klasikler düşüşte" dedi.

"Özellikle reklamı iyi olan kitaplar satıyor"

Kişisel gelişim kitaplarının daha çok okunduğunu dile getiren Öztoprak, "Özellikle reklamı iyi olan kitaplar satıyor. Yazarların anlaştıkları kitap evi merdiven altı ise eserleri duyulmaz bile. Bu noktada yayınevi çok önemli. Ancak gençler bize pek ilgili değil. Kendi müşterilerimden baz alırsak, 30-60 yaş aralığı çok geliyor. Gençler de kitap alıyor ama haftada ya da ayda 1 kere falan. Benim genç müşterim pek yok" şeklinde konuştu.