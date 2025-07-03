Didim Kaymakamlığı öncülüğünde, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi ile Emekli Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş ve emekli öğretmen Tülay Tekbaş tarafından yürütülen "Çanakkale Destanı-Dedeciğim Ben Geldim Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yönelik ücretsiz Çanakkale Gezisi organize edildi.

Didim’de gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisinde gezinin öncülüğünü ve organizasyonunu projeye gönül veren Emekli Kurmay Kıdemli Albay Şener Tekbaş ve emekli öğretmen Tülay Tekbaş yaparken, 4 okuldan 40 öğrenci kkutsal şehitliklerde "Dedeciğim Ben Geldim" projesiyle ziyaret etti.

Gezi boyunca öğrenci ve öğretmenler "Dedeciğim Ben Geldim" yelekleri ve "Kabalak" denilen Mehmetçik şapkaları giydi. Gezide; "Bigalı Kalesi, Akbaş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Arıburnu ve Conkbayırı, Anafartalar Çıkarma Bölgesi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Atatürk Evi Müzesi ve Bigalı Köyü Müzesi, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Müzesi, Seddülbahir Kalesi ve Seddülbahir Tabyası, 26. Alay ve Yahya Çavuş Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı, Namazgâh Tabyası ve Kilitbahir Kalesi, Hastane Şehitliği ve Sahra Hastanesi Müzesi ile Çanakkale Aynalı Çarşısı ziyaret edildi.

Öğrenci ve öğretmenlerde unutamayacakları izler bırakan gezide proje amaçlanan faaliyetlerinin tamamı gerçekleştirildi.