SUBÜ Girişimci Mühendisler Topluluğu final sınavlarının ardından öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Girişimci Mühendisler Topluluğu, final sınavlarının ardından öğrencilerin sosyalleşmesini ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak gayesiyle açık hava sineması etkinliği düzenledi. Sakarya Gençlik Merkezi’nin bahçesinde Hindistan sinemasından ‘Hıçkırık’ filminin izlendiği etkinlik, öğrencilerin sınav yoğunluğunun ardından buluşarak birlikte vakit geçirmelerini sağladı. Topluluk üyeleri, film boyunca hem güldü hem de duygusal anlar yaşadı. Tourette sendromu (tik hastalığı) bulunan bir öğretmenin yaşadığı zorluklara ve azmine odaklanan filmin ardından öğrenciler, "neden olsun?" sorusu ile "neden olmasın?" sorusu arasındaki farkı daha iyi anladıklarını belirtti.