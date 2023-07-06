Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Didim’de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Yoğun bir tempoda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede çarşamba günleri kurulan halk pazarında denetimler gerçekleştirdi. Pazaryeri denetimi çerçevesinde tezgahları gezen ekipler tartı ve ürün kontrolü yaparak incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarına ulaşabilmeleri için denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Denetimler ara vermeden devam edecek” ifadelerini kullandı.