Aydın’ın Didim ilçesinde yaşlı adam yalnız yaşadığı çöp evde ölü olarak bulundu.

Olay, Akbük Mahallesi 5855 Cadde Çamlıköy Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri eve girerek Yusuf Kamil Ulukuz’u hareketsiz yatar halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisindeki çöpler dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.