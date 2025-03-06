Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan süs havuzları belediye ekiplerince bakıma alındı.

İlçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Kent Meydanı’nda da çalışma gerçekleştirdi. Düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında meydandaki süs havuzun gelen ekipler, bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler hijyen çalışmalarının ardından havuzda larva oluşumunu önlemek amacıyla ilaçlama yaptı. Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Cumhuriyet Kent Meydanı’ndaki süs havuzlarımızda düzenli bakım ve hijyen çalışmalarımız kapsamında, larva oluşumunu önlemek için ilaçlama yapıldı. Kentimizin ortak kullanım alanlarını temiz, sağlıklı ve bakımlı tutmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.