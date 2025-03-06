Ramazan ayının manevi atmosferinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulanırken, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, hayırseverleri anlamlı bir destek kampanyasına davet etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemi vurgulan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, hayırseverleri anlamlı bir destek kampanyasına davet etti. Dernek Başkanı Bayram Özen, fitre ve zekat bağışlarının görme engelliler için hayati bir ihtiyaç olan beyaz baston temini amacıyla kullanılacağını duyurdu. Başkan Özen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, beyaz bastonun sadece bir yardımcı gereç değil, aynı zamanda görme engellilerin bağımsız hareket edebilmesi için vazgeçilmez bir araç olduğunu belirterek, "Beyaz baston, görme engellilerin günlük hayatta özgürce hareket etmelerini sağlayan bir yol arkadaşıdır. Ancak ne yazık ki, birçok görme engelli birey ekonomik nedenlerle bu temel ihtiyacını karşılayamıyor. Ramazan ayının bereketini paylaşarak, fitre ve zekâtlarınızı derneğimize bağışladığınızda, görme engelli bireylerimize umut olabilirsiniz" dedi.

Hayırsever vatandaşların fitre ve zekatlarını Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi’ne bağışlayarak dayanışmaya katkıda bulunabileceklerini sözlerine ekleyen Özen, "Kampanya hakkında detaylı bilgi almak ya da bağış konusunda destek almak isteyenler, dernekle iletişime geçebilirler. Bağış yapan herkes, görme engelli bireylerin daha bağımsız bir yaşam sürmesine katkı sağlayarak Ramazan’ın ruhuna uygun bir harekette bulunmuş olacak. Bağış ve destekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz" diye konuştu.