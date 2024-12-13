Didimli vatandaşların daha temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş etmelerini sağlamak için Didim Belediyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında semt pazarları kapsamlı olarak temizlenip, yıkandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapmaları için semt pazarlarımızda kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığını ve çevremizi korumak adına çalışmalarımıza özveriyle devam edeceğiz. Temizlik ve yıkama çalışmalarımız düzenli aralıklarla devam edecek” dedi.