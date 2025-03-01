Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik verilen eğitimlerde gençler, gıda okuryazarlığı konusunda bilgilendirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilk ve ortaokul öğrencilerine gıda okuryazarlığı ve etiket okuma eğitimi verildi. Öğrencilerin gıda güvenilirliği ve beslenme bilinç düzeyinin arttırılmasının hedeflendiğini eğitimlerde "Gıda Güvenilirliği ve Gıda Okuryazarlığının Temelleri, Gıda Denetim Hizmetleri, Gıdalarda Ambalaj Güvenliği, Etiket Üzerindeki Bilgilerin Günlük Hayatta Kullanımı, Ambalaj Üzerindeki Sembollerin Anlamları, Besin ve Enerji Tablosu, Günlük Alınması Gereken Besin Miktarları, Besin İçeriklerinin Güvenilir Dozları, Fonksiyonel, Özel Beslenme Amaçlı ve Takviye Edici Gıdaların Özellikleri" gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı. Yalıköy İlk ve Ortaokulu ile Didim Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda öğrenim gören gençlerle bir araya gelen personeller, gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konusunda sunumlar yaparak, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı. Eğitimlerin dönem boyunca devam edeceği öğrenildi.