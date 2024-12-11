Aydın’ın Didim ilçesinde üniversite öğrencileri Apollon Tapınağı’nı gezerek, tarihle iç içe bir gün geçirdi.

Aydın Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel alanda aktif olmalarını ve Aydın’ı daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kültür gezilerinin, bu hafta ki durağı Didim oldu. Geçmişinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın önemli antik kentlerinden olan ve “kehanet merkezi” olarak bilinen Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden gençler, hem Aydın’ı tanıdı hem tarihle iç içe bir gün geçirdi. Daha sonra Didim’de şehir merkezini de gezme fırsatı bulan gençler, kültür gezileriyle Aydın’ı daha yakından tanıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada “Aydın Gençlik Merkezi olarak bugün üniversitede eğitim gören gönüllü gençlerimizle birlikte, Didim Apollon Tapınağı ve Didim şehir merkezi gezisi gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı.