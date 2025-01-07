Didim Belediyesi kış aylarında da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ederken, ilçede budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak dağıtılıyor.

Didim Belediyesi kış aylarında ilçe genelinde bulunan ağaçların gelişimini güçlendirmek amacıyla budama çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, budanan ve yıkılan ağaçlar değerlendirilip odun haline getirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırılıyor. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizde Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından budanan ve yıkılan ağaçlarımızı değerlendiriyor, odun haline getirip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yakacak olarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız Belediyemiz Halk Masası’na kimlik fotokopisi ile birlikte müracaat edebilirler” dedi.