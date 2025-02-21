Deprem ve afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla Didim Belediyesi koordinasyonunda, Aydın İl AFAD Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekiplerce, Arama Kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Didim’de afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak için gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, AFAD ekipleri tarafından, Belediye personellerine ve gönüllü vatandaşlara, çadır kurma eğitimi ve yangınla mücadele eğitimleri verildi. Bunların yanı sıra Didim Belediyesi hizmet binasında deprem senaryosu üzerinden bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.