TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 13. hafta mücadelesinde Didim Belediyespor, Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda karşılaştığı Söke Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Mücadele boyunca etkili servisleri, bloktaki başarısı ve hücum hattında ortaya koyduğu tempolu oyunla üstünlük sağlayan Didim Belediyespor, sergilediği performansla taraftarlardan alkış aldı. Oyunun genelinde disiplinli bir çizgi izleyen Didim Belediyespor, aldığı galibiyetle haftayı avantajlı kapattı. Maçı tribünden takip eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, karşılaşmanın ardından sporcular ve teknik ekibi kutlayarak başarı dileklerini iletti.