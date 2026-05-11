Didim Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelindeki okullarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okul bahçeleri ve çevresinde kapsamlı bakım gerçekleştiriliyor.

Didim Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yabani ot temizliği, çim biçme, çevre düzenlemesi ve genel bakım işlemleri titizlikle sürdürülüyor. Belirlenen program dahilinde yürütülen çalışmaların ilçe genelindeki tüm okullarda devam edeceği belirtildi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 'Çocuklarımızın temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Didim Belediyesi ekiplerimiz ilçemizdeki okullarda bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor. Öğrencilerimizin daha sağlıklı alanlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.