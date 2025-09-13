İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği, Sarıgöl 17. Sultaniye Üzüm Festivali’nde açtığı stantta hem dernek faaliyetlerini tanıttı hem de Sarıgöllü yazarlar Vicdan Efe ve Salih Yapıcı’nın eserlerini satışa sundu. Vicdan Efe’nin "Koca Seyit" romanı ile Salih Yapıcı’nın "Sarıgöl Hikayeleri" adlı kitapları, festival boyunca ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Geçen eğitim ve öğretim yılında ilçe ve mahallelerdeki öğrencilerle yazar Vicdan Efe’yi buluşturan dernek, bu yıl da festival kapsamında kültürel hizmet vermeye devam etti.

Dernek Başkanı Halil Yıldırım, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Derneğimizin amacı İzmir’de yaşayan Sarıgöllü hemşehrilerimize destek olmaktır. Hastanelerdeki işlerini görmek, kalacak yerlerini temin etmek ve kan ihtiyaçlarını karşılamak gibi her türlü yardımı sağlıyoruz. Bunun yanında ilçemizi tanıtmak için etkinliklerde stantlar açıyor, örf ve adetlerimizi tanıtıyor ve ilçemizin ürünlerini tanıtıyoruz. Geçtiğimiz eğitim yılında birçok okulda öğrencilerimizi yazar Vicdan Efe ile buluşturduk. Bugün de ‘Koca Seyit’ adlı romanı ilçe halkımıza sunarak okuma alışkanlığını teşvik ediyoruz" dedi.

Festival boyunca İzmir Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin standı, ilçe halkının uğrak noktası haline geldi ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.