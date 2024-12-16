Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acıpayam İlçesinde sağlık tesislerinde yerinde değerlendirmelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Öztürk, İlçede merkezinde yeni Aile Hekimliği Birimleri açılacağını belirterek Aile Sağlığı Merkezi planlaması yapılan binada incelemelerde bulundu.

Acıpayam İlçesinde sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirmek için Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ile birlikte ilk olarak Acıpayam Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. İl Sağlık Müdürü Öztürk’e Acıpayam İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özgür Altunkanat ve Hastane Başhekimi Uz. Dr. Ali Osman Uz tarafından İlçede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi verilen ziyarette; hizmet planlamaları görüşüldü, hastane birimlerinde yerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Acıpayam ilçesinde yeni Aile Sağlığı Merkezi çok yakında açılacak

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, daha önce Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan ve tadilattan geçen binada incelemelerde bulunarak burada yeni Aile Sağlığı Merkezi açılacağının bilgisini verdi. İlçede Aile Hekimi sayısını arttıracaklarını vurgulayan Öztürk, “Aile Sağlığı Merkezlerimizin, birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu sağlık hizmetleri açısından önemi çok büyük olup bu merkezlerimizde tanı ve tedavi edici sağlık hizmetleri ile birlikte, vatandaşlarımıza sağlık danışmanlığı, aile planlaması ve koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmekteyiz. Mevcut durumda Acıpayam İlçemizde 11 Aile Sağlığı Merkezinde 19 Aile Hekimliği Birimi olarak hizmet verilmekte olup özellikle aile hekimi birimi başına düşen nüfus ortalamasının Merkezde yüksek olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinde de Aile Hekimi Birimi başına düşen nüfus 4 binden 3 bin 500’e düşürülmüştü. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu doğrultuda nüfusun yüksek olduğu İlçe Merkezimizde yeni Aile Sağlığı Merkezi açarak Aile Hekimi Birimi başına düşen nüfuslarımızı düşürmeyi hedefliyoruz. Aile hekimliği başına düşen ortalama nüfusa göre özellikle İlçe merkezinde ilk etapta 2 Aile hekimliği birimi açılması için hazırlıklarımız tamamlandı, çok yakında hizmet başlayacak. İlerleyen zamanlarda buranın nüfusa göre 1 birim daha arttırılması planlarımız arasındadır. Koruyucu sağlık hizmetleri; erken teşhis, önlenebilir hastalıkların önlenmesi ve uzayan insan ömrünün bedensel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde geçmesini sağlamaktır. İlçe vatandaşlarımızın kronik hastalıkların önlenmesi ve takibi ile bedensel, ruhsal ve sosyal olarak sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi açısından aile sağlığı merkezlerimizin önemi çok büyük” diye konuştu.