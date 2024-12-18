Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongrede aday çıkmaması yüzünden sıkıntılar günler yaşayan Denizlispor’da yönetim yeniden seçim kararı aldı. Yeşil siyahlı ekip, 3 Ocak’ta seçimli genel kurula gidecek.

Denizlispor’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul’da aday çıkmamış ve kongreye kimse katılmamıştı. Kulüp anahtarlarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ve Denizli Valiliğine teslim eden yönetim kurulu üyeleri istifa ettiklerini duyurmuştu.

Denizlispor tarafından yapılan bugünkü yazılı açıklamada, “Kulübümüzün Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tüzüğümüzün 10.maddesi hükümleri doğrultusunda 03 Ocak 2025 Cuma günü saat 18.00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu’nda yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 10 Ocak 2025 Cuma günü 18.00’de EGS Kongre ve Kültür Merkezi Vali Münir Raif Güney Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.